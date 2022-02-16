В России рассмотрят включение консультации психиатра в диспансеризацию после COVID-19

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сенаторы совместно с Минздравом РФ рассмотрят возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, в частности для предотвращения развития у пациентов депрессии и потери памяти. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"На сегодняшний день важно, чтобы в рамках углубленной диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии. Вместе с министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту", - пояснила Святенко.

По ее словам, это позволит уже на этапе диспансеризации выявить и предотвратить у человека дальнейшее развитие депрессии и потери памяти, "на которые так часто жалуются те, кто переболел COVID-19".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам вместе с Минздравом проработать вопрос о психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС для переболевших новым коронавирусом. Как отметил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, специалисты в области психиатрии знают, как проводить постковидную реабилитацию по своему профилю, но существующая система ОМС не предполагает наличия психиатрической помощи для переболевших COVID-19, "а в психиатрические больницы люди не идут, так как боятся встать на учет".

Углубленная диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенного коронавируса и дальнейшего лечения началась в регионах РФ с 1 июля 2021 года. При этом ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в разных регионах она будет проходить по разному, в зависимости от эпидемиологической ситуации.