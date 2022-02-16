В Якутии в 2022 году молодым ученым впервые предоставят региональные гранты

ЯКУТСК, 16 февраля. /ТАСС/. Региональные гранты в размере 500 тыс. рублей предоставят в Якутии десяти молодым ученым для реализации проектов, данная мера поддержки оказывается впервые. Об этом сообщил в среду ТАСС первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Присяжный.

"В республике оформлена новая мера поддержки - гранты главы республики молодым ученым, специалистам и студентам в регионе. Для проведения конкурса на ежегодной основе учреждены 10 грантов на реализацию проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития республики в размере 500 тыс. рублей каждый. Положение о грантах было утверждено в августе прошлого года, в этом году впервые гранты будут назначены", - рассказал Присяжный.

Он отметил также, что в 2021 году впервые объявили конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий в размере 5 млн рублей. Конкурс прошел среди социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют программы поддержки молодых ученых в Якутии.

Кроме этого, впервые в этом году состоится I Съезд молодых ученых и специалистов научно-образовательной сферы Республики Саха (Якутия). Предполагается, что мероприятие пройдет в апреле с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

"В 2021 году был реализован мультимедийный проект "100 вопросов ученому": мы отработали с районными управлениями образования и получили от школьников вопросы для молодых ученых по тем или иным областям науки. Всего поступило примерно 500 вопросов. Надеемся, что эти ребята заинтересуются исследовательской деятельностью для выбора своей профессии. Были также различные просветительские акции, в ноябре прошел девятый по счету фестиваль науки NAUKA 0+, где приняли участие более 16 тыс. человек. Почти половина из них - школьники и студенты", - сказал Присяжный.

Всего в Якутии насчитывается 447 исследователей в возрасте до 39 лет, из них три доктора наук, 138 кандидатов. "Таким образом, молодые ученые и специалисты нашей республики могут участвовать не только в национальном проекте "Наука и университеты", но и во многих региональных программах", - добавил первый заместитель министра.