Ученые назвали климатические изменения причиной "красных приливов" на Камчатке в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Ученые назвали климатические изменения главной причиной так называемых "красных приливов", которые произошли осенью 2020 года на Тихоокеанском побережье Камчатки, что привело к массовой гибели гидробионтов. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

"Активное воздействие биогенных факторов на морскую среду, скорее всего, было спровоцировано локальными и глобальными изменениями климатических условий - прежде всего температуры воды и ее насыщенности кислородом. Хотел бы напомнить, что с подобным явлением осенью 2021 года столкнулись и наши соседи по Тихоокеанскому региону. В частности, рыбацкие кооперативы в районе города Кусиро на востоке Хоккайдо сообщали, что на 1 октября произошла гибель в их регионе более 90% морских ежей. При этом, по данным наших ученых, на Камчатке зафиксировано постепенное восстановление донных сообществ прибрежных акваторий юго-восточного и юго-западного побережий", - приводятся в сообщении слова министра экологии Камчатки Алексея Кумарькова.

По данным ученых, осенью 2020 года произошла одновременная массовая вегетация нескольких видов динофлагеллят, численность которых достигала 700 тыс. клеток в литре воды. Они "задушили" гидробионтов.

В октябре 2020 года побережье акваторий Камчатки оказалось усыпано мертвыми гидробионтами, а люди, которые купались в воде, жаловались на ухудшение состояния здоровья. Ученые пришли к выводу, что все произошедшее - результат цветения токсичных микроводорослей.