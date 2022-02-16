Цена капремонта фасада дома - федерального памятника в Новосибирске, снизилась на треть

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Стоимость капитального ремонта фасада стоквартирного дома - памятника архитектуры федерального значения в Новосибирске, снизилась на 32,5% - до 78 224 249,91 руб. Первоначальная сметная стоимость на основании разработанной проектно-сметной документации составила 116 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства (ДЭЖКХ) города Новосибирска.

"Первоначальная сметная стоимость на основании разработанной проектно-сметной документации составила 116 млн руб. По информации Фонда [модернизации и развития ЖКХ] в ходе аналитической работы по корректному использованию расценок и перечня работ, сметная стоимость была снижена до 76 087 895,2 руб.", - сказали в ведомстве.

По информации ДЭЖКХ заказчиком работ по капитальному ремонту, в том числе и по разработке проектно-сметной документации является Фонд модернизации и развития ЖКХ. Первоначально стоимость капитального ремонта фасада стоквартирного дома (Красный проспект, 16) оценивалась 116 млн руб.

Ранее начальник управления жилищной политики МинЖКХиЭ региона Евгений Юрченко сообщал, что капитальный ремонт фасада стоквартирного дома в Новосибирске проведут за счет взносов жильцов. При превышении стоимости реставрационных работ дополнительные средства направят из областного бюджета.

"Стоквартирный дом" в Новосибирске - памятник федерального значения, за который архитектор Андрей Крячков получил Гран-при на Международной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году. Восьмиэтажный дом-дворец предназначался для номенклатурной элиты - работников исполкома Западно-Сибирского края. Здесь впервые в Новосибирске в жилом доме был установлен лифт, который проработал без ремонта более полувека. В апреле 2016 года площадь перед "стоквартирным домом" получила имя архитектора.