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В восьми населенных пунктах Чукотки организуют эко-патрули по защите сел от белых медведей

Работы будут проводить в Певеке, Айоне, Лорино, Провидения, Нунлигране, Мейныпильгыно, Хатырке, Анюйске

ТАСС, 16 февраля. Так называемые медвежьи патрули, которые будут отгонять белых медведей от человеческого жилья, организуют в 2022 году в восьми населенных пунктах Чукотки, сообщил в Instagram губернатор округа Роман Копин.

"В этом году планируем подключить к сети общественного эко-патруля восемь населенных пунктов: Певек, Айон, Лорино, Провидения, Нунлигран, Мейныпильгыно, Хатырка, Анюйск", - написал губернатор.

Он добавил, что все инспекторы обеспечены теплой одеждой и техникой.

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей. Ежегодно хищники выходят к людям в поисках пищи, "медвежьи патрули" из числа местных жителей не позволяют хищникам близко приближаться к населенным пунктам.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округ
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