В восьми населенных пунктах Чукотки организуют эко-патрули по защите сел от белых медведей

ТАСС, 16 февраля. Так называемые медвежьи патрули, которые будут отгонять белых медведей от человеческого жилья, организуют в 2022 году в восьми населенных пунктах Чукотки, сообщил в Instagram губернатор округа Роман Копин.

"В этом году планируем подключить к сети общественного эко-патруля восемь населенных пунктов: Певек, Айон, Лорино, Провидения, Нунлигран, Мейныпильгыно, Хатырка, Анюйск", - написал губернатор.

Он добавил, что все инспекторы обеспечены теплой одеждой и техникой.

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей. Ежегодно хищники выходят к людям в поисках пищи, "медвежьи патрули" из числа местных жителей не позволяют хищникам близко приближаться к населенным пунктам.