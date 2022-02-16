Таиланд разрешил привитым "Спутником Лайт" прибывать в королевство без карантина

БАНГКОК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Таиланда разрешили лицам, привитым российской вакциной "Спутник Лайт", прибывать в страну без карантина, но только по программе "песочница", одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий. Данную информацию подтвердила корреспонденту ТАСС глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

По ее словам, "лица, привитые "Спутником Лайт", могут зарегистрироваться через систему Thailand Pass, но только чтобы воспользоваться программой "песочница". Информация о включении в список разрешенных для въезда вакцин "Спутника Лайт" ранее появилась на сайте департамента консульских дел МИД Таиланда. Как убедился корреспондент ТАСС при оформлении Thailand Pass уже сейчас можно выбрать и указать вакцину "Спутник Лайт" в качестве использованной прививки, приложив подтверждающий сертификат.

С 1 сентября 2021 года при наличии сертификата об иммунизации "Спутником V" иностранцам было разрешено прибывать на Пхукет через туристическую программу "песочница", которая позже распространилась на другие районы страны. С 1 ноября необходима регистрация в системе Thailand Pass для получения QR-кода, чтобы въехать в королевство по одной из трех схем - Test and Go, "песочница" и карантин. С 1 февраля текущего года "песочница" доступна на Пхукете, в провинциях Краби, Пхангнга, Трат (остров Чанг), Сураттхани (острова Тао, Пханган, Самуи) и Чонбури (районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя). Среди аэропортов, куда можно прибыть по программе, - Самуи, Краби, Утапао, Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг и Пхукет.

В начале февраля посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил российским журналистам, что посольство обратилось к властям королевства с просьбой включить препарат "Спутник Лайт" в список вакцин, разрешенных для въезда в страну без карантина.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В среду Минздрав проинформировал о 16,4 тыс. заразившихся и 27 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,63 млн, вылечились более 2,47 млн человек, умерли 22,5 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 49,2 млн человек.