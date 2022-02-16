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Пандемия COVID-19

Таиланд разрешил привитым "Спутником Лайт" прибывать в королевство без карантина

Одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий

БАНГКОК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Таиланда разрешили лицам, привитым российской вакциной "Спутник Лайт", прибывать в страну без карантина, но только по программе "песочница", одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий. Данную информацию подтвердила корреспонденту ТАСС глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

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По ее словам, "лица, привитые "Спутником Лайт", могут зарегистрироваться через систему Thailand Pass, но только чтобы воспользоваться программой "песочница". Информация о включении в список разрешенных для въезда вакцин "Спутника Лайт" ранее появилась на сайте департамента консульских дел МИД Таиланда. Как убедился корреспондент ТАСС при оформлении Thailand Pass уже сейчас можно выбрать и указать вакцину "Спутник Лайт" в качестве использованной прививки, приложив подтверждающий сертификат.

С 1 сентября 2021 года при наличии сертификата об иммунизации "Спутником V" иностранцам было разрешено прибывать на Пхукет через туристическую программу "песочница", которая позже распространилась на другие районы страны. С 1 ноября необходима регистрация в системе Thailand Pass для получения QR-кода, чтобы въехать в королевство по одной из трех схем - Test and Go, "песочница" и карантин. С 1 февраля текущего года "песочница" доступна на Пхукете, в провинциях Краби, Пхангнга, Трат (остров Чанг), Сураттхани (острова Тао, Пханган, Самуи) и Чонбури (районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя). Среди аэропортов, куда можно прибыть по программе, - Самуи, Краби, Утапао, Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг и Пхукет.

В начале февраля посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил российским журналистам, что посольство обратилось к властям королевства с просьбой включить препарат "Спутник Лайт" в список вакцин, разрешенных для въезда в страну без карантина.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В среду Минздрав проинформировал о 16,4 тыс. заразившихся и 27 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,63 млн, вылечились более 2,47 млн человек, умерли 22,5 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 49,2 млн человек.

Теги
ТаиландРоссияПандемия COVID-19
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