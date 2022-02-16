В Омской области семь медучреждений начали прием пациентов с коронавирусом

ОМСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области, где с 15 февраля число госпитализируемых увеличилось более чем в три раза - со 125 до 409 человек, приняли решение направлять на госпитализацию пациентов с этой инфекцией в три городских и четыре районных медучреждения. Это позволит увеличить коечный фонд на 245 мест, или почти на 10%, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"С 16 февраля прием пациентов с коронавирусной инфекций начали семь медучреждений. Это КМХЦ (клинический медико-хирургический центр в Омске - прим. ТАСС), госпиталь ветеранов войны, роддом №4, а также Большереченская, Исилькульская, Тарская и Черлакская районные больницы. Всего 256 новых коек", - сказали в Минздраве.

В настоящий момент в коечный фонд региона входит более 3 тыс. мест. Таким образом введение дополнительных коек увеличит фонд почти на 10%.

По данным портала стопкоронавирус.рф на вторник, в Омской области с начала пандемии заразились 175 594 человека, из которых 145 567 выздоровели и 3 728 умерли. За минувшие сутки выявлены 1 956 случаев заражения, из которых 409 человек госпитализированы. При этом 14 февраля было госпитализировано 125 человек. В регионе широко распространен штамм "омикрон". Как сообщил омский Минздрав, в регионе привиты 1 125 731 человек, из них вторым компонентом вакцины - 852 494 человека. План по вакцинации в области - 893 602 жителя.

В Омской области введены QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы, при посещении предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи. С 7 по 21 февраля омские школы, за исключением девятых и 11-х классов, техникумы и колледжи переведены на дистанционный режим обучения. Власти также решили приостановить диспансеризацию и оказание плановой медпомощи в амбулаторном звене.