Власти региона передали здание для фондохранилища Владимиро-Суздальского музея в Суздале

ВЛАДИМИР, 16 февраля. /ТАСС/. Администрация Владимирской области передала в безвозмездное пользование государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника неиспользуемое здание в Суздале, где будет оборудовано фондохранилище крупнейшего на территории Золотого кольца музейного комплекса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор музея Сергей Рыбаков.

"Одной из главнейших проблем музея-заповедника является недостаток площадей для хранения музейного фонда. Так исторически сложилось, что у музея нет своего отдельного фондохранилища вообще, и это вызывает немалые сложности в обеспечении требуемых условий хранения. Нам удалось договориться с областной администрацией о передаче здания бывшего профессионального училища в Суздале, которое не использовалось долгие годы", - сказал собеседник агентства.

По словам Рыбакова, сейчас музейные коллекции, которые насчитывают около 450 тыс. предметов, хранятся на общей площади около 2 тыс. кв. метров. При этом достаточной была бы площадь 5 тыс. кв. метров. Отсутствие места для хранения не позволяет принимать в фонды новые предметы, например, археологические находки, обнаруженные в ходе масштабных исследований, которые на протяжении последних 20 лет проводятся на территории Суздальского Ополья.

Руководство музея-заповедника уже направило в Минкультуры РФ заявку на предоставление средств, необходимых для ремонта около 3,5 тыс. кв. метров будущего фондохранилища. Затраты на проведение ремонта оцениваются в 80 млн рублей, 53 млн требуется на закупку оборудования.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев. Он основан в 1958 году. Музей объединяет более 60 памятников архитектуры во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, в селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево, в том числе семь объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России. По статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.