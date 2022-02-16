"Фобос": на Юге России до конца недели установится погода, свойственная ранней весне

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Погода, свойственная ранней весне, установится на Юге России до конца недели. В ряде регионов с пятницы, 18 февраля, пройдут кратковременные дожди, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

16 и 17 февраля на востоке региона погода попадет под влияние обширного антициклона, поэтому осадков не ожидается. По ночам практически повсеместно температура воздуха будет опускаться чуть ниже нуля, за исключением прибрежных районов, а днем воздух активно прогреваться. Начиная с 18 февраля Юг России окажется на южной периферии циклона, погода станет более ветреной, появятся облака, пройдут дожди. По ночам уже практически повсеместно на столбиках термометров установится "плюс".

"То есть теплая тенденция, которая наблюдается в феврале, в эти дни продолжится и усилится. Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы - в среднем, на пять-семь градусов. Я бы сказал, что такая теплая погода характерна для марта и даже скорее для первых дней апреля", - сказал Леус.

В Краснодаре 16 и 17 февраля по ночам прогнозируют от нуля до трех градусов мороза, до 8-11 градусов - днем. В пятницу, 18 февраля, пройдут кратковременные дожди, ночью - один-четыре градуса тепла, днем - 11-14 градусов. В выходные дни также будут идти кратковременные дожди, ночью - два-пять градусов тепла, днем - 10-13 градусов. В Ростове-на-Дону 16 и 17 февраля без осадков, от нуля до трех градусов мороза ночью, шесть-девять градусов - днем. В пятницу и в выходные местами пройдут дожди, один-четыре градуса тепла ночью и 7-10 градусов - днем.

В Симферополе 16 и 17 февраля без осадков, от двух градусов мороза до одного градуса тепла, днем 10-13 градусов тепла. 18 февраля начнутся кратковременные дожди, ожидается до семи градусов тепла в ночные часы, шесть-девять градусов тепла - в дневные. В выходные осадки прекратятся, столбики термометров по ночам будут держаться на отметке от нуля до трех градусов тепла, в дневные часы воздух будет прогреваться до 13 градусов тепла.

В Астрахани до 18 февраля без осадков, по ночам - от двух до пяти градусов мороза, днем пять-восемь градусов тепла. В субботу и воскресенье возможны небольшие дожди, ночью - от двух мороза до одного градуса тепла, днем - 7-10 градусов со знаком "плюс".