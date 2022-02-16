В Москве в 2022 году отремонтируют Павелецкую и Новоданиловскую набережные

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту пройдут на Павелецкой и Новоданиловской набережной в Москве в 2022 году, сообщила в среду пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по капитальному ремонту двух набережных - Павелецкой и Новоданиловской. Все мероприятия будут проводиться в дневное время с минимальным количеством техники. Движение транспорта по набережным ограничиваться не будет, тротуары останутся свободными для пешеходов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он пояснил, что на Павелецкой набережной планируется провести локальный ремонт и восстановление гранитных плит облицовки сооружения, также здесь отремонтируют конструкции перильного ограждения. Между карнизными блоками и стеной набережной со стороны тротуара сделают гидроизоляцию, поставят новые тумбы. На Новоданиловской набережной будет обновлена гранитная облицовка, заменены поврежденные элементы чугунного ограждения. Кроме того, специалисты проведут работы по гидроизоляции объекта, сделают расшивку швов. Бирюков также добавил, что Тульский сход Новоданиловской набережной сделают удобным для маломобильных граждан - гранитный пандус для спуска оборудуют металлическим поручнем и дополнительно установят металлический пандус.