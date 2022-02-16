{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве число доноров крови и ее компонентов в 2021 году увеличилось на 23%

Ими стали свыше 105 тыс. человек

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Донорами крови в столице в 2021 году стали свыше 105 тыс. человек, это на 23% больше, чем в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Благодаря активности москвичей всего за год в столице стало на 23% больше доноров: более 105 тыс. человек сдали кровь и ее компоненты в 2021 году. Вместе с количеством доноров растет и вовлеченность в донорское движение: за год совершено более 230 тыс. донаций", - приводятся в сообщении слова главного врача центра крови имени О. К. Гаврилова Ольги Майоровой.

Увеличилось также количество процедур по забору тромбоцитов - отдельного компонента крови. Их сдали более 6 тыс. человек.

В 2021 году были открыты сразу два новых мощных центра для приема донорских компонентов: городской центр детской трансфузиологии на базе Морозовской детской больницы и специализированный пункт заготовки антиковидной плазмы (улица Шаболовка, дом 57).

В 2021 году столичные медицинские организации оснастили новым оборудованием для повышения эффективности заготовки донорских компонентов крови - автоматическими процессорами для разделения крови на несколько компонентов. Они сепарируют цельную кровь на плазму, тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. Аппараты установили в центре крови имени О. К. Гаврилова, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городской клинической больнице № 52 и еще восьми городских больницах.

Теги
Россия
Один из особняков XIX века в Устье отреставрируют в 2022 году
На эти цели направят 28 млн рублей из областного и местного бюджетов
Читать полностью