Томская область получила вчетверо больше средств на тушение лесных пожаров в 2022 году

ТОМСК, 16 февраля. /ТАСС/. Томская область получила в 2022 году из федерального бюджета в четыре раза больше средств на тушение пожаров, чем годом ранее - 308 млн рублей. В 2021 году региону выделили 70,4 млн рублей на борьбу с лесными пожарами, сообщила пресс-служба областной администрации в среду.

"Из бюджета страны мы получили в 4,3 раза больше средств, чем на 2021 год - 308 млн рублей. Собственные средства на охрану лесов в этом году у нас составят почти 100 млн", - цитируют пресс-служба губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Благодаря этому протяженность наземного патрулирования в Томской области увеличится на 2 209 км, а авиационного - на 853 км. Кроме того, в штат Томской авиабазы примут 40 новых сотрудников. В авиационных отделениях будут работать 144 человека, а штат наземной службы превысит 160 человек.

Общая площадь земель лесного фонда Томской области составляет 28,8 млн га или 91,5% территории региона. В 2021 году в регионе потушили 132 лесных пожара на общей площади 4,5 тыс. га.