Москвичи перед приемом у офтальмолога могут передать жалобы на здоровье чат-боту

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Чат-бот на основе искусственного интеллекта теперь поможет москвичам передать жалобы на самочувствие перед приемом офтальмолога в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Ровно год назад мы запустили цифрового помощника для врача и пациента - чат-бот, который собирает жалобы на самочувствие жителей перед приемом в поликлинике. Сначала он помогал горожанам при записи к терапевту, затем - к оториноларингологу, к гинекологу в женских консультациях, а также для маленьких пациентов - при записи к педиатру. Мы рады сообщить, что теперь такой сервис доступен и пациентам, которые записались на прием к офтальмологу. Благодаря сервису существенно сокращается время, которое врачи тратят на сбор анамнеза во время приема", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что таким образом, чат-бот позволяет больше внимания уделить осмотру пациента и назначению дополнительных исследований. Всего за год москвичи воспользовались цифровым помощником 720 тыс. раз.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, не нужно скачивать каких-либо дополнительных приложений, цифровой помощник интегрирован с сервисом записи на прием Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС). После записи на прием к врачу пациент получает sms или push-уведомление со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора информации и истории болезни. Пользователь вручную в свободной форме указывает жалобы, а затем дает ответы на вопросы, которые задает чат-бот. Это конкретизирует симптомы и информацию по состоянию пациента. Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Для удобства на экран с вводом добавлены специальные кнопки с формулировками наиболее часто встречающихся жалоб. Полученная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема, данные при необходимости может редактировать врач.

В основе чат-бота - алгоритмы, обученные на данных из обезличенных электронных медицинских карт пациентов, а также информации из открытых справочников и баз данных по медицине. К разработке сервиса привлекали практикующих врачей, они помогали вырабатывать правила для системы искусственного интеллекта, создавали перечни уточняющих вопросов для самых популярных симптомов, проводили тестирование и предоставляли обратную связь о работе сервиса.