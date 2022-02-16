В Якутске заболеваемость ковидом сократилась более чем на 50%

ЯКУТСК, 16 февраля. /ТАСС/. Сокращение заболеваемости ковидом отмечается в Якутске более чем на 50%, в районах Якутии - на 9%, сообщил в среду глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале .

"Сегодня провел заседание оперштаба республики по борьбе с распространением вируса COVID-19. За последние сутки в республике отмечено снижение заболеваемости. В первую очередь это связано с большим сокращением числа заражений в Якутске - почти на 57,5%. В районах республики тоже наблюдается снижение, но в меньшей степени, на 9,3%", - сообщил Николаев.

По данным оперштаба Якутии, за последние сутки выявлено всего 1 354 новых случая заражения коронавирусом, за прошедшие сутки госпитализированы 96 человек.

Николаев отметил, что в регионе растет число выздоровевших. "За последние сутки выздоровели 4 329 человек. Вместе с тем не сокращается и число пациентов, находящихся в реанимациях, - 115. Двадцать пять человек подключены к аппаратам ИВЛ", - сказал глава региона.

Первым компонентом вакцины от ковида привиты 588 220 человек, что составляет 82% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 137 937 человек. В регионе уровень коллективного иммунитета превысил 70%.