В Московском зоопарке начнут размножать антилоп бонго

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский зоопарк планирует начать размножать антилоп бонго. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Московском зоопарке впервые за всю его историю планируют размножать антилоп бонго. В центр воспроизводства редких видов животных, расположенный под Волоколамском, прибыл самец по имени Кову. Ожидается, что он составит пару самке Грейси, которая до сих пор жила в вольере одна. Бонго - самые крупные лесные антилопы в мире. Вид занесен в Международную Красную книгу", - говорится в сообщении.

Самец приехал из Мюнстерского зоопарка (Германия). Транспортировкой занимались сотрудники отдела логистики центра воспроизводства. Прибыв в Мюнстер, они решили сперва познакомиться с животным, завоевать его доверие. В течение нескольких дней специалисты находились рядом с Кову, давали ему себя обнюхать, угощали лакомствами. Антилопа также принимала участие в тренировках. Кову научился под присмотром переходить из одного помещения в другое. Это существенно облегчило переезд.

"Самец быстро освоился в новом доме, он чувствует себя хорошо. Теперь у нас содержатся два бонго - Кову и Грейси. Они сейчас живут в закрытом вольере под одной крышей, но пока разделены перегородкой. Антилопы общаются через стенку, постепенно привыкая друг к другу. Они выйдут на прогулку в открытый вольер, когда сойдет снег, а температура поднимется хотя бы до 10 градусов тепла", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Ожидается, что именно эта пара даст потомство.

"Мы долго ждали подходящего самца, чтобы тот составил пару нашей Грейси. Детеныши, рожденные в центре воспроизводства, смогли бы дополнить резервную популяцию редкого вида", - добавила Акулова.

Африканские антилопы в центре практически владеют собственным участком леса. На их территории растут хвойные деревья, трава, мхи и кустарники. В их рацион входят сено, яблоки, морковь, свекла, тыква, киви, ветки ивы, сушеная люцерна и специальный комбикорм для травоядных. Летом бонго также любят полакомиться свежей травой и листьями.

О животных

Бонго - крупнейшие лесные антилопы и одни их самых крупных антилоп в мире. В высоту они достигают 1,1-1,3 м, длина тела превышает 2 м. Вес самцов варьируется от 240 до 405 кг, самки поменьше - они весят от 210 до 253 кг. Бонго могут похвастаться очень яркой запоминающейся внешностью. Они покрыты каштаново-рыжей шерстью с вертикальными белыми полосами на боках. Белые отметины есть также на ногах, груди, ушах и морде. Вдоль хребта у бонго проходит короткий гребешок из жестких волос. Дикие особи питаются листвой, травой, кустарниками, виноградом, корнеплодами, фруктами, корой гниющих деревьев.