В Москве археологи передадут в фонды музеев коллекцию аптечных склянок XIX века

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Обширную коллекцию аптечных склянок XIX века отреставрировали в Москве. Находки археологов передадут в музейные фонды города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"При проведении археологических исследований на Сретенке археологам удалось обнаружить множество находок. Их общее количество составило порядка 900. В том числе специалисты нашли интересную и разнообразную аптечную посуду, несколько десятков пузырьков, относящихся к XIX веку. Сейчас коллекция прошла камеральную обработку и готова к передаче в фонды столичных музеев", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Посуда принадлежала таким аптекам как "Аптека на Трубной площади в Москвѣ", "Сретенская аптека в Москвѣ", "Аптека Кузнецкаго моста в Москвѣ", "Лубянская аптека П. Охоцимскаго в Москвѣ", "Ст. Никольская аптека" и другие. О том, к какой из них относится тот или иной пузырек, говорят надписи на нем. Многие делались на заказ, и аптечный бренд размещали при изготовлении склянки на стеклодувном заводе.

"Вероятнее всего, жители этого квартала пользовались товарами из разных московских аптек, а не ограничивались только ближайшей Сретенской. Пузырьки не всегда использовались вторично в хозяйстве и зачастую просто выкидывались", - говорится в сообщении.

Флаконы различны по форме и размеру. Они изготовлены из прозрачного и цветного стекла (зеленые, голубые, коричневые, белые). Например, в коллекции есть находка-флакон с надписью "Ст. Никольская аптека". Она была основана в 1700 году Данилом Гурчиным" в Стрелецкой слободе в Белом городе за Никольскими воротами на Мясницкой улице". Кроме того, среди артефактов оказался флакон с надписью "Аптека Кузнецкаго моста в Москвѣ". До 1874 года эта аптека называлась Арбатской. Просуществовала она до 1910 года.