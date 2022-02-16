В Смоленской области число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло на 26% за неделю

ТАСС, 16 февраля. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом увеличилось на 26% за прошедшую неделю в Смоленской области. В связи с этим в госпиталях региона дополнительно перепрофилировали 160 мест, доля свободного коечного фонда составляет около 13%, сообщили ТАСС в среду в департаменте по здравоохранению Смоленской области.

"Число госпитализированных за последнюю неделю возросло на 26% по сравнению с предыдущей неделей, в связи с чем с 10 февраля были дополнительно перепрофилированы 160 койко-мест для больных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что всего в регионе развернуто 1 760 коек для пациентов с коронавирусом, свободными остаются 228 мест, что составляет около 13%. "Лечение в стационарных условиях получают 1 532 пациента с COVID-19, из них 5,5% составляют дети", - добавили в департаменте.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на прошедшей неделе заболеваемость коронавирусом в Смоленской области выросла на 22,2%, в большинстве случаев болезнь протекает в форме ОРВИ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии выявлено более 103 тыс. случаев заболевания коронавирусом, за неделю суточный прирост заражений уменьшился с 1 тыс. до 800 случаев. Выздоровели 88 тыс. человек, более 2,6 тыс. человек умерли. Коллективный иммунитет составляет 66,4%.