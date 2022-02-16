Президент Бразилии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару, который во вторник прибыл в Россию с официальным визитом, принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Болсонару прошел мимо строя почетного караула и возложил венок с лентами в цветах бразильского флага. После этого была объявлена минута молчания, затем оркестр исполнил гимн Бразилии.

В среду Болсонару проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава латиноамериканской республики пробудет в Москве до 17 февраля.

Могила Неизвестного Солдата - общенациональный мемориал воинской славы. Прах советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев. Позднее комплекс был дополнен стелой в честь городов воинской славы. С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата постоянно несет вахту почетный караул - "пост номер 1".