В Свердловской области на 50% выросло количество заявок на вакцинацию детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Около 15 тыс. заявок на вакцинацию детей поступило от родителей в Свердловской области. Об этом на брифинге в среду сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

Ранее Креков сообщал, что примерно 20% родителей в Свердловской области готовы привить своих детей. За сутки в регионе собрали 10 тыс. заявок.

"У нас сегодня уже где-то около 15 тыс. подавших заявки на вакцинацию родителей. Причем сейчас мы не ведем прием заявок, потому что нам нужно удовлетворить те, которые уже отмечены", - сказал замгубернатора.

Он уточнил, что власти ожидают поступления новой партии детской вакцины "Спутник М" в конце месяца.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили о поставке в регион 2 400 доз детской вакцины. 25 января первый ребенок в области получил вакцину "Спутник М".

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным регионального оперштаба, в области за все время пандемии выявлено более 293 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 204 тыс. человек, 10 154 умерли.