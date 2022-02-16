В Мурманской области открыли дороги после непогоды

МУРМАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Региональные дороги и 100 км федеральной трассы "Кола" в Мурманской области открыты для проезда после метели и сильного ветра. Об этом сообщается в среду на сайте Мурманскавтодора.

"С 07:30 открыт проезд по автомобильной дороге Р-21 "Кола" км 1470 - км 1510 для всех видов транспорта. Открыт проезд по автомобильной дороге Никель - Приречный - "Лотта" км 0 - км 45 в обычном режиме, а также автоподъезды к Ура-Губе, Видяево и Килпъявру", - говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные условия (снег и ветер до 26 м/ с) наблюдались в Мурманской области с вечера понедельника до первой половины вторника, синоптики объявили штормовое предупреждение на севере и побережье региона. Несколько авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, летевших в Мурманск, были вынуждены уйти на запасной аэродром. В Печенгском муниципальном округе в некоторых школах отменили уроки, в Мурманске выпала треть месячной нормы осадков.

Сейчас в Заполярье переменная облачность. Местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха до 11 градусов мороза.