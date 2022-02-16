Кабмин утвердил перечень вузов, учебные центры которых будут финансировать из бюджета

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Учебно-научные центры для одаренных детей МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Новосибирского национального исследовательского государственного университета и Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина вошли в перечень подобных центров, полностью финансируемых из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в среду на сайте правительства.

"МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный исследовательский [государственный] университет и Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина вошли в перечень образовательных организаций, чьи специализированные учебно-научные центры для одаренных детей будут полностью финансироваться за счет федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый статус получат действующие при этих вузах учебные центры, где одаренные дети из отдаленных районов страны проходят школьную программу. Проживание и питание для учеников станут бесплатными.

Воспитанниками учебных центров, работающих как интернаты, являются одаренные школьники из глубинки, чьи родители далеко не всегда могут обеспечить проживание детей в городах с ведущими российскими вузами, поясняется на сайте кабмина.