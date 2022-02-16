В Москве уровень безработицы снизился почти в семь раз

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве снизился почти семь раз и составляет 0,44%. Об этом сообщается на в среду официальном сайте мэра Москвы.

"С начала 2020 года около 300 тыс. москвичей успешно трудоустроились при поддержке столичной службы занятости. А уровень безработицы снизился почти в семь раз. Сейчас он составляет 0,44% Это новый рекорд за период с апреля 2020 года по начало февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, сейчас можно наблюдать высокую эффективность службы занятости в трудоустройстве соискателей - свыше 50% из числа обратившихся находят работу.

"Мы смело можем говорить, что рынок труда окончательно адаптировался к нынешним реалиям и практически вернулся к допандемийным показателям. Уровень регистрируемой безработицы в столице продолжает снижаться. В конце прошлого года он составлял 0,48%, а сейчас сократился до 0,44%. Это самый низкий показатель за последние два года", - сказала Ракова.

Обеспечить высокий процент трудоустройства удается благодаря налаженному взаимодействию с ведущими работодателями, проведению ежедневных открытых отборов для различных профессий, новой технологии подбора персонала - ассесмент-центру, а также высокой квалификации и профессионализму карьерных консультантов и экспертов службы занятости.

Карьерные консультанты центра занятости помогают соискателям составлять конкурентоспособное резюме, подбирают подходящие вакансии, занимаются организацией собеседований и взаимодействием с работодателями при трудоустройстве москвичей.

"По итогам января на рынке труда сохраняется умеренный уровень напряженности: по данным HeadHunter, на одну вакансию приходится в среднем пять резюме, при этом в начале прошлого года соотношение было 8,1 резюме на вакансию. Сейчас мы видим высокий спрос на специалистов в таких секторах как торговля, ИТ и телекоммуникации: там на одну вакансию претендуют в среднем меньше двух человек. В медицине и фармацевтике на одну ставку приходится около трех соискателей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.