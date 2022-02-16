В Петербурге 15 февраля назвали самым теплым днем с начала зимы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Синоптики назвали 15 февраля самым теплым днем с начала зимы в Петербурге. В этот день температура воздуха в городе достигла почти 4,5 градусов выше нуля, сообщил в среду ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

"Минувший вторник, 15 февраля, в Санкт-Петербурге стал самым теплым днем с начала нынешней зимы. Максимальная температура воздуха достигла +4,4 градуса. Прежним лидером был день 13 января, тогда термометры показывали +3,5 градуса", - отметил Леус.

Синоптик добавил, что зафиксированная во вторник максимальная температура воздуха оказалась менее чем на полградуса ниже суточного рекорда этого дня. 15 февраля 2019 года в городе фиксировали +4,8 градуса.

Согласно прогнозу, в среду один циклон покинет пределы Петербурга, но ему на смену сразу же придет следующий - из Северной Атлантики. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег. Температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, по Ленинградской области от 0 до +5 градусов.