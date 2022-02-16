Ева и Лев вошли в топ-5 популярных имен для новорожденных в Москве в 2021 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Имена Ева и Лев для новорожденных детей вошли в топ-5 популярных имен в 2021 году в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"В 2021 году в Москве изменилась пятерка самых популярных детских имен. Ева и Лев стали еще популярнее и вошли в топ-5. Евами назвали более 1 600 девочек, имя Лев дали более чем 1 700 мальчикам. Также в Москве стало больше Эмилий, Диан, Арсениев, Богданов. Встречались и такие необычные имена, как Зевс, Космос, Электра и Ариэль", - говорится в сообщении.

В 2020 году имя Лев находилось на седьмом месте, а сейчас занимает четвертую позицию. Имя Ева обошло по популярности Елизавету и Анастасию. Также родившихся в 2021 году в Москве мальчиков на 23% чаще стали называть именем Мирон, а девочек почти на 35% - именем Есения, приводит портал слова и. о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

На 20 процентов популярнее стали имена Эмилия (так назвали 538 девочек), Диана (522), Мия (517), Аделина (374), Оливия (286) и Аврора (222). Эти имена входят в топ-50 по Москве. Мальчиков стали на 10 процентов чаще называть Арсением (663), Богданом (417), Евгением (411), Робертом (293), Савелием (290) и Леоном (285). Самыми популярными женскими именами остаются София (Софья) (2 940), Мария (2 171), Анна (2 138), Алиса (1 871) и Ева (1 638). Среди мужских имен последние 20 лет лидирует Александр (2 532). Кроме того, в пятерке популярных мужских имен Михаил (2 373), Максим (2 305), Лев (1 735), Артем (1 722) и Марк (1 722).

Родители называют детей двойными именами и древними славянскими именами, например, Ясна-Людмила, Анна Оливия, Лука-Павло, Марк Федерико, Бронислав (10), Матфей (10), Мефодий (6), Елизар (7), Святогор (5) (у мальчиков), Лада (49), Пелагея (47), Марфа (34), Феврония (4), Радослава (5), Румяна (1) (у девочек). "Также в Москве в 2021 году родились 13 мальчиков, которых назвали именем Марс, родились также три Зевса, три Космоса, одна Апполония, одна Марселина и один Люций. Пять мальчиков назвали именем Август, а четырех девочек - именем Августина. Шести мальчикам дали имя Север, а одной девочке - имя Северина. Также в Москве появилось пять маленьких Енисеев, два Алтая и три Невы. 12 мальчиков назвали именем главного героя культовой поттерианы - Гарри, а шесть новорожденных получили имя знаменитого футболиста Лионеля (Месси)", - отмечается на портале.

Зарегистрировать рождение ребенка можно независимо от места его рождения или места жительства родителей во всех центрах госуслуг "Мои документы". Для этого необходимо медицинское свидетельство о рождении и паспорт родителя. Услугу окажут в день обращения. Центры госуслуг работают ежедневно без перерывов и выходных, районные центры - с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг - с 10:00 до 22:00.