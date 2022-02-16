На северо-западе Москвы в 2022 году благоустроят три сквера и ряд улиц

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Специалисты проведут благоустройство трех скверов и ряда улиц на северо-западе Москвы в 2022 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге.

"Продолжаю делиться планами благоустройства на 2022 году в рамках программы "Мой район". Сегодня расскажу о пяти крупных проектах, которые будут реализованы в Северо-Восточном округе. В Свиблово благоустроим два сквера - на Снежной улице и улице Седова", - написал мэр.

Он добавил, что "зеленое пространство" на Снежной улице - популярное место отдыха жителей окрестных домов. В прошлом году были завершены работы в районе Капустинского пруда: отремонтировали береговую полосу, восстановили водоупорный слой, наполнили водоем растительностью. Теперь власти планируют привести в порядок прилегающий сквер. Проект предусматривает устройство променада со спусками к воде и беговой дорожки, а также установку садовых качелей.

"Запланирована реконструкция спортивных площадок и устройство мест для занятий воркаутом и панна-футболом. Свежими красками заиграет детская площадка в центре парка. Кроме того, будет создано уютное и функциональное пространство для проведения культурных и досуговых мероприятий", - написал мэр.

Также в Бабушкинском районе будет выполнено благоустройство сквера "Знаки зодиака". Созданный 15 лет назад, он быстро стал местной достопримечательностью - прежде всего за счет 12 оригинальных металлических скульптур.

"В Бибирево возьмем в работу общественное пространство в границах улиц Мелиховская, Белозерская, Лескова площадью более 6 га. В рамках проекта благоустройства на территории парка планируется создать полноценный прогулочный маршрут со смотровой площадкой и зонами тихого отдыха", - написал мэр.

Еще один большой проект на северо-востоке Москвы будет реализован в Южном Медведково - благоустройство квартала в границах улиц Сухонская и Молодцова, проездов Шокальского и Дежнева.