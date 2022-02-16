Главе комитета по этике Заксобрания Забайкалья сделали выговор за критику зоозащитников

ЧИТА, 16 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Забайкальского края на пленарном заседании в среду вынесло порицание депутату Александру Михайлову после его заявления о необходимости казнить защитников бездомных животных, но оставило его на посту председателя комиссии по регламенту и вопросам депутаткой этики.

"За - 26 депутатов, против - четверо, воздержался один, не голосовали трое, предложение принимается", - сообщил по итогам голосования о порицании председатель регионального парламента Юрий Кон.

При тайном голосовании по досрочному освобождению Михайлова от должности председателя комиссии голоса разделились поровну. Сам депутат заявил, что на эмоциях призывал казнить зоозащитников, но не отказывается от идеи убивать бездомных собак.

В конце января Михайлов в беседе с журналистом призвал "ставить к стенке" зоозащитников, которые выступают против усыпления и отстрела бездомных животных. Поводом стала гибель семилетней девочки в селе Домна после нападения стаи собак. Как пояснил Кон, разбирательство по высказыванию началось после многочисленных обращений жителей с просьбой дать оценку словам депутата. Кроме того, оценить слова политика потребовала краевая прокуратура.