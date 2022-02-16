Зюганов сообщил о выздоровлении

"Все нормально, я, по сути, поправился. Еще денек здесь диспансеризацию закончу... В целом все хорошо", - сказал он агентству в среду.

При этом политик не стал прямо отвечать на вопрос, выписали ли его из больницы. "Дело не в этом, я выздоровел, у меня хорошие показатели, нет вопросов. Диспансеризация - ее проходят необязательно [в больнице], ее проходят в соответствии с графиком", - сказал Зюганов.

"Нахожусь там, где положено", - добавил политик, отвечая на вопрос, остается ли он в ЦКБ.

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил ТАСС о плановой профилактической госпитализации Зюганова с прошлого четверга. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в свою очередь отмечал, что лидер компартии попал в больницу с признаками ОРВИ, компьютерная томография показала отсутствие поражения легких. Сам Зюганов сообщал, что госпитализация профилактическая и связана с перенесенной в свое время операцией.