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Зюганов сообщил о выздоровлении

Лидер КПРФ отметил, что продолжает проходить диспансеризацию
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Михаил Метцель/ТАСС
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил ТАСС, что выздоровел, но продолжает проходить диспансеризацию.

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"Все нормально, я, по сути, поправился. Еще денек здесь диспансеризацию закончу... В целом все хорошо", - сказал он агентству в среду.

При этом политик не стал прямо отвечать на вопрос, выписали ли его из больницы. "Дело не в этом, я выздоровел, у меня хорошие показатели, нет вопросов. Диспансеризация - ее проходят необязательно [в больнице], ее проходят в соответствии с графиком", - сказал Зюганов.

"Нахожусь там, где положено", - добавил политик, отвечая на вопрос, остается ли он в ЦКБ.

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил ТАСС о плановой профилактической госпитализации Зюганова с прошлого четверга. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в свою очередь отмечал, что лидер компартии попал в больницу с признаками ОРВИ, компьютерная томография показала отсутствие поражения легких. Сам Зюганов сообщал, что госпитализация профилактическая и связана с перенесенной в свое время операцией.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссия
Пандемия COVID-19
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