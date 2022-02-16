ВЦИОМ выяснил отношение россиян к созданию метавселенных

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Более трети (37%) опрошенных россиян убеждены, что создание метавселенных принесет больше вреда, чем пользы. В обратном убеждены 9% респондентов, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"По мнению 37% граждан, от создания метавселенных будет больше вреда. Чаще так считают 35-44-летние (45%). О преимущественной пользе сообщили 9%. Чаще это молодые люди 18-24 лет (23%). Каждый пятый опрошенный выразил мнение, что создание метавселенных принесет пользу и вред в равной мере (19%), 18% полагают, что от этого явления не будет ни вреда, ни пользы", - говорится в материалах опроса.

Респонденты, уверенные во вреде создания метавселенных, указывают в первую очередь на опасность ухода от реальности (37%), отсутствие живого общения (11%), дегредацию (9%). Опрошенные, заявившие о пользе метавселенных, считают, что они предоставляют больше возможностей для общения (14%), расширяют кругозор (13%), а также упрощают поиск информации и свидетельствуют о техническом прогрессе (по 8%).

Более четверти (27%) опрошенных сказали, что им было бы интересно побывать в метавселенной в качестве своей цифровой копии, причем среди молодежи в возрасте 18-24 лет такое желание выразило наибольшее число опрошенных (56%). Больше половины (69%) опрошенных заявили, что им не было бы интересно побывать в метавселенной.

"Перспективы создания метавселенных одновременно и манят, и пугают. Ожидаемые позитивные эффекты связаны с открывающимися в разных сферах новыми возможностями. Заманчивым является создание своего цифрового аватара, активно участвующего благодаря искусственному интеллекту на совещаниях и переговорах (пока он работает над другой задачей или, например, покоряет Гималаи). Уже сегодня философы обсуждают вопросы жизни после смерти в социальных сетях, перспективы создания цифровых двойников приближают к исполнению мечты о вечной жизни", - отметила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 февраля 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.