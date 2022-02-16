Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки снизилось на 10,3%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса составило 19 573, что на 10,3% ниже показателя предыдущего дня. Это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

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Этот показатель снизился в 54 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее число госпитализаций составило 21 833 случая. В 30 регионах число госпитализаций увеличилось.

Число подтвержденных случаев заражения возросло на 179 284, до 14 659 880. В относительном выражении прирост составил 1,23%.

Число вылечившихся и умерших

Ввылечились после заражения коронавирусом за сутки 172 468 человека. Днем ранее показатель составил 137 881. Всего зарегистрировали 11 643 393 случая выздоровления.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 79,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 748, до 342 383. Днем ранее было зарегистрировано 704 летальных исхода.