В Москве выявили 11 262 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 11 262 против 8 160 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

В относительном выражении прирост составил 0,43%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 632 914 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 87 против 84 днем ранее, до 40 273.

Также сообщается, что в Санкт-Петербурге выявили 17 151 случай заражения коронавирусом за сутки против 7 091 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 309 175 случаев заражения.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 3 499 против 4 262 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 904 601 случай заражения.