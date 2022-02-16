Расписание пригородных поездов МЖД изменится в праздничные дни в феврале и марте

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Расписание электричек Московской железной дороги (МЖД) изменится в праздничные в феврале и марте, с 22 по 24 февраля, а также с 4 по 8 марта. Корректировки коснутся всех направлений МЖД, сообщила пресс-служба МЖД.

"В предпраздничные и праздничные дни, с 22 по 24 февраля, а также с 4 по 8 марта изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги. Движение поездов будет осуществляться следующим образом: 22 февраля, 6 марта - расписанием вторника; 23 февраля, 8 марта - воскресенья; 24 февраля, 4 марта - четверга; 5 марта - пятницы, 6 и 7 марта - субботы", - говорится в сообщении.

В частности, изменятся дни курсирования экспрессов в Александров, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу. 23 февраля, а также с 4 по 8 марта точечные корректировки коснутся графика движения поездов в Брянской, Калужской, Владимирской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях.

МЖД просит пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".