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Пандемия COVID-19

Эксперт: запаса лекарств против COVID-19 в аптеках России хватит на восемь месяцев

В январе было продано более 18,6 млн упаковок противоковидных лекарств, в то время как за аналогичный период декабре - более 16 млн упаковок, сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Лекарств против COVID-19 при текущем уровне спроса на российском рынке хватит на восемь месяцев. Это следует из сообщения оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) "Честный знак".

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"По данным системы маркировки, рост спроса на противоковидные препараты в январе текущего года по отношению к декабрю прошлого года вырос на 7%, а продажи в аптеках увеличились на 12% в этот же период. При текущем темпе потребления запаса лекарств против COVID-19 в аптеках России хватит на восемь месяцев", - пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Он также отметил, что в январе было продано более 18,6 млн упаковок противоковидных лекарств, в то время как за аналогичный период декабре - более 16 млн упаковок. В общей сложности россияне за декабрь-январь потратили на лекарства против новой коронавирусной инфекции более 134 млрд рублей, добавил он. Рост продаж препаратов был зафиксирован в Московской, Астраханской, Ярославской областях, ряде республик Северного Кавказа. Больше всего увеличился спрос на умифеновир (прирост в 40%), интерферон Альфа-2В (прирост в 21%), ремдесивир (в 2,6 раза), фавипиравир (прирост в 6%), парацетамол (прирост в 5%).

ЦРПТ ежедневно отслеживает наличие как на уровне субъектов РФ, так и в отдельных медорганизациях, включая расход за сутки, оставшийся объем и динамику использования лекарств. Все данные направляются в Росздравнадзор и правительство.

"На сегодняшний день 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот, промаркировано. В системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тыс. участников, из них 438 производителей", - подчеркнул Юсупов. Все цепочки движения лекарств прослеживаются. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки, что особенно актуально для лекарств и вакцин против COVID-19, информация о которых со всей страны предоставляется в режиме онлайн. Эти данные позволяют регуляторам избегать дефицита препаратов и присутствия в обращении нелегальной фармацевтической продукции, добавил он.

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