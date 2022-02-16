Эксперт: запаса лекарств против COVID-19 в аптеках России хватит на восемь месяцев

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Лекарств против COVID-19 при текущем уровне спроса на российском рынке хватит на восемь месяцев. Это следует из сообщения оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) "Честный знак".

"По данным системы маркировки, рост спроса на противоковидные препараты в январе текущего года по отношению к декабрю прошлого года вырос на 7%, а продажи в аптеках увеличились на 12% в этот же период. При текущем темпе потребления запаса лекарств против COVID-19 в аптеках России хватит на восемь месяцев", - пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Он также отметил, что в январе было продано более 18,6 млн упаковок противоковидных лекарств, в то время как за аналогичный период декабре - более 16 млн упаковок. В общей сложности россияне за декабрь-январь потратили на лекарства против новой коронавирусной инфекции более 134 млрд рублей, добавил он. Рост продаж препаратов был зафиксирован в Московской, Астраханской, Ярославской областях, ряде республик Северного Кавказа. Больше всего увеличился спрос на умифеновир (прирост в 40%), интерферон Альфа-2В (прирост в 21%), ремдесивир (в 2,6 раза), фавипиравир (прирост в 6%), парацетамол (прирост в 5%).

ЦРПТ ежедневно отслеживает наличие как на уровне субъектов РФ, так и в отдельных медорганизациях, включая расход за сутки, оставшийся объем и динамику использования лекарств. Все данные направляются в Росздравнадзор и правительство.

"На сегодняшний день 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот, промаркировано. В системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тыс. участников, из них 438 производителей", - подчеркнул Юсупов. Все цепочки движения лекарств прослеживаются. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки, что особенно актуально для лекарств и вакцин против COVID-19, информация о которых со всей страны предоставляется в режиме онлайн. Эти данные позволяют регуляторам избегать дефицита препаратов и присутствия в обращении нелегальной фармацевтической продукции, добавил он.