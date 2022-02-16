На Кубани впервые за время пандемии выявили более 4 тыс. больных COVID-19 за сутки

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. Более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки зафиксировали в Краснодарском крае впервые с начала пандемии, сообщили журналистам в региональном оперштабе в среду.

9 декабря медики в Краснодарском крае впервые за время пандемии зарегистрировали более 3 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки.

"В Краснодарском крае за сутки выявили 4 983 случая коронавируса. Среди заболевших - 2 995 женщин и 1 988 мужчин, в том числе 405 детей. Самому младшему пациенту 16 дней, а старшему - 94 года", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Уточняется, что больше всего случаев - 1 398 - зафиксировано в Новороссийске. Всего с начала пандемии на Кубани выявлены 191 554 случая COVID-19, выздоровели и выписаны из больниц 123 656 человек, 10 235 пациентов спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 105 человек, на ЭКМО - пять.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года - начале января 2022 года в Краснодарском крае фиксировали 300 - 400 случаев заражения коронавирусом в сутки, после новогодних праздников, когда курорты Кубани посетили около 500 тыс. отдыхающих, в регионе начал расти ежесуточный показатель заболеваемости ковидом.