В Ростовской области нарастили выпуск медицинского кислорода до 90 тонн в сутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 февраля. /ТАСС/. Компания "Криогаз" в Таганроге Ростовской области увеличила производство медицинского кислорода до 90 тонн в сутки. Об этом в среду сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

"Производственные мощности донского предприятия (компания "Криогаз" - прим. ТАСС) позволяют выпускать до 90 тонн медицинского кислорода в сутки", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин, слова которого привели в министерстве, в период острого дефицита медицинского кислорода потребности лечебных учреждений области были удовлетворены, оказана помощь другим регионам. "Сегодня предприятие действует по потребностям донских больниц. Так что проблем с запасами медицинского кислорода в регионе нет", - сказал Сорокин.

В министерстве добавили, что на складах предприятия сформирован запас в 300 тонн.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 270 879, выздоровели 203 695 человек, умерли 10 180. Коэффициент распространения инфекции - 1,3. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.