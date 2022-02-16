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В Ростовской области нарастили выпуск медицинского кислорода до 90 тонн в сутки

Также на складах предприятия в Таганроге сформировали запас в 300 тонн ресурса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 февраля. /ТАСС/. Компания "Криогаз" в Таганроге Ростовской области увеличила производство медицинского кислорода до 90 тонн в сутки. Об этом в среду сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

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"Производственные мощности донского предприятия (компания "Криогаз" - прим. ТАСС) позволяют выпускать до 90 тонн медицинского кислорода в сутки", - говорится в сообщении.
Как отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин, слова которого привели в министерстве, в период острого дефицита медицинского кислорода потребности лечебных учреждений области были удовлетворены, оказана помощь другим регионам. "Сегодня предприятие действует по потребностям донских больниц. Так что проблем с запасами медицинского кислорода в регионе нет", - сказал Сорокин.

В министерстве добавили, что на складах предприятия сформирован запас в 300 тонн.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 270 879, выздоровели 203 695 человек, умерли 10 180. Коэффициент распространения инфекции - 1,3. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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