Путин направил приветствие участникам съезда "Молодой гвардии Единой России"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Всероссийская общественная организация "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) выросла в одно из наиболее крупных молодежных объединений страны и своими реальными делами заслужила высокий авторитет, отмечает президент РФ Владимир Путин. Приветствие главы государства участникам X съезда МГЕР опубликовано в среду на сайте Кремля.

"Основанная в ноябре 2005 года, "Молодая гвардия" прошла достойный путь, выросла в одно из наиболее крупных молодежных объединений страны, своими реальными делами, неизменным вниманием к насущным проблемам людей заслужила высокий авторитет", - говорится в послании президента.

"Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, расширяете горизонты своей деятельности, активно включаетесь в реализацию новых востребованных проектов. И потому в сфере компетенции вашей организации адресная помощь ветеранам, патриотическое воспитание молодежи, многоплановые волонтерские, благотворительные, образовательные, просветительские инициативы", - указывается в приветствии Путина.

Глава государства также отметил усилия членов МГЕР, направленные на поиск детей, совершивших героические поступки и рисковавших своей жизнью ради спасения других. Они, по словам президента, достойны самого широкого общественного признания и поощрения.

"Уверен, что ваш форум пройдет в плодотворном ключе, а прозвучавшие на нем идеи и предложения будут использованы на практике", - добавил Путин.