У жителей Москвы легально находится около 650 тыс. единиц огнестрельного оружия

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Около 300 тыс. владельцев огнестрельного оружия, у которых на руках находится суммарно более 650 тыс. единиц оружия, зарегистрированы в управлении Росгвардии по Москве, сообщил журналистам начальник Центра лицензионно-разрешительной работы столичного ГУ Росгвардии Александр Самойлов.

"В настоящее время на учете в главном управлении Росгвардии по городу Москве состоят около 300 тыс. владельцев гражданского оружия, в собственности которых находится порядка 650 тыс. единиц оружия, из которых более половины составляют гладкоствольное длинноствольное оружие", - сказал Самойлов.

Он добавил, что среди общего количество зарегистрированного у жителей Москвы оружия травматического оружия порядка 140 тыс. единиц.

В беседе с журналистами Самойлов также затронул вопрос недостаточно мощного, по мнению некоторых владельцев травматического оружия, патрона, максимальная дульная энергия которого, согласно поправкам к закону об оружии, принятым в 2011 году, была ограничена 91 Дж.

"Криминалистические требования к тактико-техническим характеристикам ОООП (огнестрельное оружие ограниченного поражения - прим. ТАСС) не зря сделаны. Оно не зря называется ОООП, в связи с тем, что его поражение ограничено. Если сделать патрон с большей энергией, то это будет уже не оружие ограниченного поражения, а оружие, которое будет поражать на все 100%", - сказал Самойлов.