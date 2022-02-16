Лавров выразил соболезнования семьям погибших в наводнении в Бразилии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл в среду встречу глав Минобороны и МИД РФ и Бразилии в формате "два плюс два", которая впервые проходит в Москве, со слов соболезнования бразильским коллегам в связи с наводнением в городе Петрополисе.

Он отметил, что сегодня впервые "российско-бразильские отношения обогащаются новым форматом, форматом "два плюс два" министров иностранных дел и министров обороны", которые стартуют на фоне трагических событий в самой Бразилии.

"Прежде всего я хотел бы от имени нашей делегации выразить соболезнования по поводу трагических событий, которые произошли в результате наводнения, оползней в бразильском городе Петрополисе, в штате Рио-де-Жанейро, и попросить вас передать наши соболезнования семьям погибших", - сказал глава российского дипведомства.

Он напомнил, что проходящие консультации приурочены к визиту в РФ президента Бразилии Жаира Болсонару и к его переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, которые начнутся "в самые ближайшие часы".

"Я убежден, что наши переговоры помогут более детально рассмотреть конкретные направления нашего взаимодействия во внешнеполитической сфере и в сфере сотрудничества по укреплению безопасности", - подчеркнул Лавров.

Как сообщил на своей странице в Twitter министр регионального развития Бразилии Рожериу Маринью, во вторник в результате вызванного ливнями паводка в Петрополисе погибли по меньшей мере шесть человек.