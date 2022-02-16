Жители Ростовской области оформили более 10 тыс. электронных больничных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 февраля. /ТАСС/. Жители Ростовской области смогли оформить более 10 тыс. больничных листов в электронном виде, что позволило значительно помочь поликлиникам, перегруженным из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на заседании правительства региона министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

"Мы сейчас перешли к выдаче электронных листов нетрудоспособности, только за последние несколько дней уже выдано более 10 тыс. (электронных больничных). Это снижает нагрузку непосредственно на нашу амбулаторную сеть, которая работает в крайне напряженном состоянии", - сказал Кобзев.

Больничные в электронном виде в Ростовской области начали выдавать с 7 февраля. Планируется, что в таком формате выдача листков нетрудоспособности будет производиться до 15 марта.

По последним данным, количество случаев заражения в Ростовской области составляет более 270,8 тыс. человек, выздоровели 203 695 человек, умерли 10 180. Коэффициент распространения инфекции - 1,3. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.