В СК заявили, что преступность мигрантов приобретает острый характер

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Преступность мигрантов стала приобретать более острый характер, вызывая напряженность в обществе. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"За последнее время тема преступности мигрантов приобретает все более острый характер, что вызывает напряженность в обществе. Касается это не только столичного региона, но и других городов", - отметили в ведомстве. С участием трудовых мигрантов все чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов. "Наметилась тенденция к распространению среди них противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, среди которых изнасилования", - добавили в СК.

В Следственном комитете РФ организована системная работа по выявлению и расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в миграционной сфере.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин, который вошел в состав межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, указывал на необходимость принятия мер для решения этой проблемы. "Следственный комитет и впредь намерен оперативно реагировать на подобные преступные проявления, давая им всестороннюю оценку, а также продолжит работу по формированию предложений для стабилизации ситуации в этом направлении", - подчеркнули в СК.