Глава СПЧ раскритиковал очереди в поликлиниках и загруженность врачей отчетами

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Граждане сталкиваются с очередями в поликлиниках, в том числе при записи на анализы, при этом сохраняется проблема с зарплатами врачей и их загруженностью отчетами. Об этом в среду заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

В ходе расширенного заседания комиссии СПЧ по социальным и культурным правам на тему "Вопросы реализации первичной медико-санитарной помощи в РФ" Фадеев рассказал, что сам наблюдал в обычной поликлинике, как посетительница хотела записаться на анализ крови, однако ей ответили, что электронная запись будет доступна только рано утром, а сдать кровь можно будет лишь через две недели.

"Трудно записаться на прием. Очереди остаются. Вот сейчас во время вспышки очередной эпидемии мы видели, какие очереди в поликлиниках. К специалисту конкретному трудно записаться", - отметил Фадеев.

Глава СПЧ при этом Валерий указал на то, что врачи и медсестры вынуждены работать на полторы-две ставки для получения приемлемой зарплаты. "Как вы знаете, зарплату врачам и учителям отсчитывают от средней зарплаты по региону. Нужно выравнивать заработные платы в разных регионах страны", - продолжил Фадеев, заметив, что врачи покидают регионы, где зарплаты низкие.

"Отчетность. Как говорят коллеги, и в компьютер надо вносить информацию, и на бумаге потом записывать. Тогда зачем цифровизация? - продолжил Фадеева. - Вот эти отчеты, врачи очень жалуются на них".

Со своей стороны зампред СПЧ, председатель комиссии по социальным и культурным правам Ирина Киркора отметила, что сегодня пациенты часто не имеют возможности консультироваться со специалистами о том, как проходить лечение. "Пациент не знает куда идти, к какому специалисту, кто сможет осуществить патронаж", - добавила она. Член СПЧ, президент общественной организации "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуйте!" Ирина Боровова указала, что граждане часто не могут проходить профилактические осмотры, так как лаборатории и техника территориально разнесены.