Жителям Якутии при переводе машины с бензина на газ пообещали оплатить 90% расходов

ЯКУТСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии оплатят 90% расходов жителям, которые в 2022 году переведут машины с бензина на газ, сообщила в среду пресс-служба регионального министерства промышленности и геологии.

"На сегодня цена бензина в РФ достигает в среднем 50 рублей за литр, стоимость природного газа на российских заправках составляет около 20 рублей. На фоне заметного удорожания горючего министерство промышленности и геологии Якутии предложило на первых этапах программы (по расширению использования газомоторного топлива на транспорте - прим. ТАСС) в качестве поддержки населения субсидировать из бюджета 90% от стоимости переоборудования. Глава Якутии Айсен Николаев поддержал предложение министерства. Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ", - говорится в сообщении.

Поддержку окажут при переходе на компримированный природный газ и сжиженный природный газ. "Получить субсидию просто. ГКУ РС(Я) "Агентство развития промышленного потенциала" будет выделять средства региональным авторизированным центрам по переоборудованию в качестве компенсации части затрат на проведенные работы. В свою очередь, центры должны будут предоставлять своим клиентам соразмерную скидку. В ближайшее время учреждение начнет кампанию по аккредитации пунктов переоборудования", - добавили в министерстве.

Кроме этого, после установки газобаллонного оборудования для жителей и организаций будет снижен транспортный налог на 50%.

В Якутии реализуется региональная программа по расширению использования газомоторного топлива на транспорте. Она предусматривает создание и расширение сети автогазозаправочных станций на территории региона за счет строительства станций и центров по переводу автомобилей на газобаллонное оборудование по всей территории республики, а также перевод автотранспортных средств на газомоторное топливо. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет уменьшить стоимость перевозок на 15-25%, снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду. В Якутии к 2030 году планируется построить около 40 газовых заправок.