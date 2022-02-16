В Чувашии весной начнут проектировать новую республиканскую больницу

ТАСС, 16 февраля. Специалисты приступят к проектированию нового здания республиканской больницы в Чувашии весной. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

"Мы подготовили медико-техническое задание, сейчас оно уже находится на согласовании в Минздраве России. В ближайшее время ждем положительного решения. После этого на проектирование учреждения будут выделены финансовые средства. Весной 2022 года запланировано проектирование", - сказал собеседник агентства.

Министр уточнил, что в создании учреждения республике помогают партнеры из государственных корпораций. "Будет построена совершенно новая больница - как основные здания, так и отдельного инфекционного корпуса. Весь комплекс новой республиканской клинической больницы рассчитан на более чем 1 400 коек. Это огромные площади, которые покроют все необходимые потребности в плане обеспечения медицинской помощью, в том числе высокотехнологичной, жителей Чувашской Республики", - пояснил Степанов.

По словам министра, здания старого учреждения высвобождаются, они уже не соответствуют современным требованиям к медучреждениям. "Самое молодое из зданий, за исключением пристроя с диализным центром, 1977 года постройки. Даже вновь закупаемое медицинское оборудование дорогостоящее и высокотехнологичное уже нет возможности устанавливать там, потому что все предельные характеристики этих зданий исчерпаны", - добавил он.

В начале сентября 2020 года глава Чувашии Олег Николаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение Минздраву РФ для проработки вопроса строительства инфекционного корпуса Республиканской клинической больницы или ее реконструкции. По словам Николаева, корпуса учреждения были построены еще в 1950-х годах и не позволяют осуществлять соответствующую маршрутизацию заболевших.