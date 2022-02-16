В 100-летнем доме купца в омском селе создадут библиотеку нового поколения

ОМСК, 16 февраля. /ТАСС/. Модельная библиотека будет создана в 2022 году по нацпроекту "Культура" в селе Екатериновка в 300 км к северу от Омска на базе сельской библиотеки, расположенной в 100-летнем здании сибирского купца. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Омской области, одно из помещений старинного деревянного дома будет оформлено как купеческая гостиная.

"Туристический потенциал села Екатерининское, которое расположено на трех горах в самой высокой точке Омской области, требуют новых форматов работы с посетителями сельской библиотеки, которая находится в 100-летнем купеческом доме. Здесь будет выделена краеведческая зона - "Купеческая гостиная", в которой будет сохранена одна из семи печей дома и будет находиться краеведческий архив. Работы по преобразованию библиотеки в модельную будут проведены в этом году, на эти цели направят 5 млн рублей", - сообщили в Минкультуры.

В министерстве подчеркнули, что разработчики проекта ставили перед собой задачу сохранить атмосферу старинного здания, но при этом наполнить его современным оборудованием и техникой. Так, здесь появятся территория делового и творческого развития, переговорная, центр информационных ресурсов, территория детского чтения, досуговый центр Free-time. Помещения будут иметь гибкую планировку. "Модернизированная библиотека должна стать местом встречи людей разных социальных и возрастных групп, - подчеркнули в министерстве. - Здесь они смогут обмениваться мнениями, идеями, воплощать в жизнь совместные социокультурные, образовательные, творческие проекты".

В самой библиотеке ТАСС отметили, что обновленное учреждение позволит адаптировать сельчан к современным условия жизни, улучшит их конкурентоспособность на рынке труда, предоставит им доступ к информационным ресурсам крупных российских библиотек, к интернету и порталу госуслуг. "Таким образом, сельская библиотека должна стать многофункциональным учреждением культуры", - считает собеседник агентства.

Здание библиотеки является местной достопримечательностью и своеобразным брендом поселения. До революции этот дом принадлежал местному купцу Егорлыченко. В 1918 году оно было передано сельским совету и клубу, а в 1928 году в маленькой избушке на территории имения была образована изба-читальня, которая в последствие была переведена в основном здание и стала библиотекой. Сейчас это здание называют "домом семи печей", так как в нем есть семь огромных печей, отапливающих здание. "Эта особенность и в целом его история, бережно сохраняемая специалистами библиотеки и жителями села, делают здание привлекательным для гостей села и одним из любимых мест проведения досуга его жителей", - подытожили в Минкульте.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".