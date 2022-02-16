План по строительству соцобъектов в 2021 году не выполнили в пяти регионах ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Пять регионов Дальнего Востока показали серьезное отставание по строительству социальных объектов по национальным проектам и программе "Единая субсидия" за 2021 год. Так, например, на Чукотке и в Еврейской автономной области не построили ни одного подобного здания, сообщил в среду вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы рассмотрим вопрос строительства на территории Дальневосточного федерального округа социальных объектов, финансируемых в рамках национальных проектов и "Единой субсидии". Тут у нас тоже есть свои антигерои. Прежде всего, это Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ - ни один объект не построен в 2021 году. В Забайкальском крае, Амурской и Магаданской областях план строительства объектов в 2021 году выполнен менее чем на 50%", - сказал вице-премьер РФ, открывая заседание совета глав регионов Дальневосточного федерального округа.

Он добавил, что такое серьезное отставание в объемах строительства ведет к удорожанию работ и материалов из-за инфляции, что может привести к росту сметы и недостроям. "Деньги затрачены, а люди объект не получат. Мне кажется, не стоит объяснять подробнее, к каким последствиям это приведет", - отметил Трутнев.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона, это 6,6 млн человек.