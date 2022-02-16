Папа Римский Франциск призвал к братству и уважению свободы стран континента

ВАТИКАН, 16 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск напомнил об общих христианских корнях Европы и призвал не забывать о братстве, примирении и уважении свободы любой страны. Об этом понтифик сказал в среду в ходе коллективной аудиенции.

"В понедельник мы отметили день память святых братьев Кирилла и Мефодия, славянских апостолов-просветителей и покровителей Европы. Помолимся за их заступничество за страны этого континента, о том, чтобы память об их общих христианских корнях пробудила дух примирения, братства и солидарность, а также уважение любой страны и свободы любой страны", - сказал Франциск.

Он также призвал искать "знак примирения в мире, полном противоречий и зол, в словах Евангелие".

По призыву Папы Римского Франциска 26 января прошел День молитвы за мир на Украине. Понтифик неоднократно в своих проповедях призывал к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.