Трутнев раскритиковал подготовку регионов Дальнего Востока к пожароопасному сезону

ТАСС, 16 февраля. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральному округе (ДФО) Юрий Трутнев раскритиковал ход подготовки регионов на Дальнем Востоке к предстоящему пожароопасному сезону. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба полпредства.

"Первым рассмотрим вопрос подготовки регионов Дальнего Востока к пожароопасному сезону. Пожароопасный сезон еще впереди, но уже сегодня надо разобраться со всеми мерами, которые будут предприниматься, подготовиться. В этом году в соответствии с поручением президента Российской Федерации значительно увеличен объем средств федерального бюджета, направляемых на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров", - сообщил Трутнев, открывая заседание Совета глав регионов Дальневосточного федерального округа.

Он уточнил, что "не все регионы достаточно ответственно отнеслись к этому".

"В нескольких регионах, [глава Минприроды РФ] Александр Александрович Козлов об этом расскажет подробнее, но есть информация о том, что просто заместили те средства, которые выделялись регионами, на федеральные деньги. А большего количества средств, направленных на тушение, предотвращение лесных пожаров просто в этом случае не возникнет. То есть просто сэкономили деньги региональные, заместив их за счет поручения президента", - отметил Трутнев.

По словам вице-премьера, средства были выделены для меньшего числа пожаров. "Президент Российской Федерации деньги выделял не для того, чтобы вы их заместили, а для того, чтобы пожаров было меньше. Поэтому, насколько я понимаю, это к Якутии прежде всего относится. Сегодня об этом поговорим", - добавил он.

О подготовке к пожароопасному сезону в Якутии

О ходе подготовки к пожароопасному сезону в Якутии высказался в среду в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев. "Я считаю, что подготовка к пожароопасному сезону идет недостаточно оперативно. С министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Александровичем Козловым мы договаривались, что у нас все контракты должны быть заключены до 25 марта. А несколько учреждений начали их объявлять только после 10 февраля", - сказал Николаев.

Кроме этого, он коснулся численности специалистов. "Мы договорились, что с января начнется набор людей на новые вакансии. На это выделено дополнительное финансирование, штаты лесопожарных формирований увеличены на 560 единиц. Но, например, в авиалесоохране набрали пока только 105 новых сотрудников на 184 имеющиеся вакансии. При этом надо проводить курсы первоначальной подготовки парашютистов и пожарных, тренировки, медосмотры и вакцинацию", - добавил Николаев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. На территории Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1 678 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 9 млн га. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей.