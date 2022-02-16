ГИБДД сняла введенные из-за снегопада ограничения на дорогах Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Госавтоинспекция разрешила движение большегрузных автомобилей по Владивостоку, которое было ограничено ранее из-за снегопада и сложной дорожной обстановки, сообщает в среду пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Также полностью открыты проезды по объездной трассе Седанка-Патрокл и улице Шефнера. "В настоящее время движение автотранспорта по улице Капитана Шефнера во Владивостоке возобновлено. На участке завершились дорожные работы по уборке снега. Кроме того, по объездной трассе "пос. Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл" вновь открыт проезд для автопоездов. По центральным автодорогам проезд автомашин осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее из-за снежных накатов и обледенения дорожного полотна было временно ограничено движение большегрузов по всему городу. Сотрудники госавтоинспекции Владивостока несут службу в усиленном режиме. Водителей транспортных средств полиция просит не парковать машины в неустановленных местах, не оставлять их вдоль дорог у обочин.

Количество снега, выпавшего за вторник в разных районах Приморского края, составило от 20 до 92% от месячной нормы. При этом снегопады в Приморском крае продолжаются. По прогнозам синоптиков, они утихнут только в четверг. Во вторник и среду по погодным условиям в регионе отменены внутрикраевые авиарейсы и часть междугородних автобусных рейсов. Школы Владивостока временно перешли на дистанционное обучение.