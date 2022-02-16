Трутнев: часть регионов ДФО отстает с подготовкой мастер-планов реновации городов

ТАСС, 16 февраля. Некоторые регионы Дальневосточного федерального округа отстают с подготовкой мастер-планов реновации городов, которые должны быть представлены на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре. Об этом сообщил в среду, открывая заседание Совета глав регионов Дальневосточного федерального округа, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"По итогам пленарного заседания Восточного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил разработать мастер-планы развития 22 дальневосточных городов. Работа в разных территориях идет с разными темпами и разным качеством, мы стараемся контролировать, но, тем не менее, некоторые территории откровенно отстают. Хочу напомнить, что на следующем Восточном экономическом форуме мы представим только качественно подготовленные и хорошо продуманные мастер-планы", - сообщил Трутнев, которого цитирует пресс-служба полпредства.

Он напомнил об ответственности губернаторов, которую те несут за подготовку планов и улучшение жизни людей.

"Мы хотели бы обратить внимание губернаторов, где эта работа запущена, президент России дал поручение привести в порядок крупные города, для этого нужны сначала мастер-планы, а потом - проекты, а потом будет выделяться финансирование. Если вы не сделали первый шаг, не разработали мастер-план, эта тема дальше по вашему региону не будет двигаться, а вся ответственность будет на вас лежать", - сказал полпред.

В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Юрий Трутнев озвучил президенту России Владимиру Путину просьбу рассмотреть возможность масштабной реновации городов Дальнего Востока. Идею президент поддержал, позже было озвучено, что власти уже определили перечень городов и поселков, в которых планируется проводить реновацию. По поручению президента необходимо разработать планы развития и мастер-планы городов, являющихся административными центрами субъектов ДФО, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также городов Тында и Северобайкальск. Как ранее заявлял глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, речь идет о 22 городах.