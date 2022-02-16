Критерии качественной защиты персональных данных разработают в Томске

ТОМСК, 16 февраля. /ТАСС/. Механизм проверки того, насколько качественно данные из персональных превращают в обезличенные, а также предварительный национальный стандарт, устанавливающий критерии для этого, разработают в Центре компетенций национальной технологической инициативы (ЦК НТИ) "Технологии доверенного взаимодействия" при Томском университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Речь идет о гарантиях безопасности передачи данных при использовании различных видов связи, сообщил ТАСС замдиректора центра Антон Конев.

"Стоит задача создать платформу, в рамках которой можно будет <…> проверять качество обезличивания данных, высчитывая уровень или класс обезличенности, отталкиваясь от тех данных в базе, которые на данный момент есть. <…> Пока законодательство четко не разграничивает обезличенные и персональные данные, <…> поэтому параллельно будет идти разработка предварительного национального стандарта "Доверенное взаимодействие". <…> Насколько можно гарантировать безопасность передачи данных при использовании различных видов связи - это на данный момент в законодательстве не отражено", - отметил Антон Конев.

Проект стандарта и платформу планируют создать к концу 2023 года. По словам Конева, одним из ключевых направлений исследования является попытка установить границу между обезличенными и персональными данными, которой нет в законодательстве, проработать четкие правила, в рамках которых будет понятно, возможно ли из обезличенных данных восстановить персональные.

"К концу 2023 года это (исследование - прим. ТАСС) уж точно не отразится на каждом жителе страны по одной простой причине - стандарт предварительный и его утверждение - далеко не самая быстрая процедура. Но когда он вступит в силу, любая система, оперирующая персональными данными, будет иметь возможность проходить классификацию или получать <…> сертификат на то, что их процесс обезличивания соответствует стандарту. На сегодняшний день те же Госуслуги никакого подтверждения не предоставляют конечным пользователям о том, что <...> при сборе статистики используется надежная методика обезличивания данных, потому что нет таких требований", - объяснил разработчик.

В ноябре 2021 года при ТУСУРе открылся Центры компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ). Вуз победил в конкурсном отборе Минобрнауки РФ и Фонда поддержки проектов НТИ. В центре компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" планируется разрабатывать защиту систем на основе технологий искусственного интеллекта, устройства интернета вещей и другие проекты.