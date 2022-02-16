Хуснуллин сообщил, что предложения по решению квартирного вопроса детей-сирот подготовлены

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Предложения по изменениям в правила обеспечения жильем детей-сирот уже подготовлены, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

"Мы детально разобрались. Минстрой занимается, предложения подготовили, в бюджетный цикл этого года будем предложения включать. Давайте включаться в законодательную деятельность и в работу с регионами", - обратился он к парламентариям.

В частности, по его словам, нужно еще раз пересмотреть законодательство. "Там очень много технических деталей и наложений: как считать очередь, кто получил жилье, когда получил, на каких условиях", - сказал Хуснуллин.

Кроме того, предлагается дать право регионам селить в один дом до 50% детей-сирот, тогда как в настоящее время установлено ограничение в 25%. Однако в некоторых регионах объем жилищного строительство недостаточен для выполнения такого требования, пояснил вице-премьер. Третий вопрос связан с финансовым обеспечением, добавил он.

По словам зампредседателя правительства, в России 299 тыс. сирот, из них в возрасте от 18 до 23 лет - около 200 тыс., а остальные - от 23 до 40 лет. "Цена решения этой проблемы составляет 300 млрд рублей. Для понимания - мы в год тратим на "Чистую воду" 35 млрд рубелей, на решение всех жилищных проблем - 10 млрд рубелей. <...> Давайте в бюджете примем решение, сколько мы будем на это добавлять денег", - сказал он.

Кроме того, Хуснуллин предложил дифференцированно подходить к софинансированию со стороны регионов. Сегодня 82% средств выделяет федеральный бюджет, а 18% - региональный. В качестве примера вице-премьер привел Еврейскую автономную область, которой при размере бюджета в 10 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот необходимо 2 млрд рублей.

Задача перед парламентариями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны отметил, что депутатам правильно было бы после сегодняшних слушаний вернуться к вопросу обеспечения жильем детей-сирот, проработать его всесторонне, в том числе необходимо принятие законодательных инициатив, поправок, подзаконных актов.

По его словам, "первое, с чего надо начинать в вопросах обеспечения детей-сирот жильем - это сформировать очередь, потому что очередей как таковых прозрачных нет". "Дети-сироты стоят на очереди по 10 и более лет, кто-то первым стоит в очереди, но квартиру не получает, а получают те, кто позже встал по времени даже", - пояснил он.

Спикер при этом напомнил, что Минстрой РФ курирует этот вопрос с 2022 года, ранее он относился к другому министерству.